В Израиле рассказали, по какой формуле пройдет обмен заложниками

Обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет осуществлен по формуле «3 к 1». Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

«На данном этапе это так. Мы говорим об обмене около 55 заложников на 150 палестинских заключенных. Так что, пока эта формула сохраняется. Речь о первых четырех днях», — сказал дипломат в ответ на вопрос о формуле «3 к 1».

Он напомнил, что в 2014 году ХАМАС нарушил режим прекращения огня. По словам Цви, если подобное произойдет, если движение будет «создавать какие-то препятствия и проблемы с заложниками», то прекращение огня не будет иметь смысла.

Также он отметил, что ключевую роль в вопросе возможного обмена заложниками с ХАМАС сыграли Катар, США и Египет.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС заявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.