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Азербайджан подтвердил встречу с Арменией для определения государственной границы

МИД Азербайджана подтвердил встречу с Арменией 30 ноября для определения границы

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Аппарат Президента Республики Армения

Азербайджан и Армения проведут очередную встречу на тему делимитации границы (определение государственной границы с описанием ее прохождения и нанесением на карту в соответствии с заключенным договором). Информацию об этом подтвердил азербайджанский МИД, передает ТАСС.

Как заявили в МИД Азербайджана, пятое заседание комиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией состоится 30 ноября в пограничном регионе.

22 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что больше не осталось никаких препятствий для подписания мирного договора между его страной и Арменией. По его словам, Баку готов к диалогу с Ереваном для подписания мирного договора и нормализации азербайджано-армянских отношений.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку объявил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

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