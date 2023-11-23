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Миронов назвал фейком информацию СМИ об удочерении им девочки из Херсона

Миронов обвинил украинские спецслужбы в распространении фейков против него

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что против него развязана фейковая истерия. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию СМИ о том, что он и его жена якобы удочерили девочку из Херсонской области.

«Не вижу смысла реагировать на очередную фейковую истерию, развязанную украинскими спецслужбами и их западными кураторами. За время моей политической деятельности я уже привык к таким явлениям, как информационные атаки, раздувание лживой информации обо мне, моих детях, семье, близких родственниках. За всем этим стоит одна цель — грубая личная дискредитация всех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию», — написал Миронов.

Он добавил, что ложь не будет иметь никакого успеха и Россия в итоге одержит победу. Миронов подчеркнул, что цели, поставленные в рамках СВО на Украине, будут реализованы.

Информация о том, что Миронов якобы удочерил годовалую девочку из Херсонской области, опубликовал портал «Важные истории». По данным СМИ, процедура якобы состоялась еще в конце 2022 года.

Ранее Небензя заявил, что к России обращались из-за отъема детей у украинцев в Европе.

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