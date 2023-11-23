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Песков назвал истеричными заявления президента Чехии о подготовке к конфликту

Песков: истеричные заявления не красят руководство Чехии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела о том, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе. Об этом он заявил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео размещено в его Telegram-канале.

«Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, «подобные истеричные настроения не красят» чешское руководство.

Песков также заявил, что у власти в этой республике находится вот «такое поколение» политиков.

«Это, скорее, их беда, а не наша», — добавил он.

На этой неделе Петр Павел назвал Россию главной угрозой для европейских стран и заявил, что армии стран ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности.

До этого глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр говорил, что страны НАТО начали подготовку к противостоянию с Россией за 14 лет до начала ее специальной военной операции на Украине — в 2008 году.

Ранее Медведев заявил, что НАТО и Россия находятся на грани войны.

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