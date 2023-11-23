В Совфеде оценили, будет ли Россия отвечать на решение Финляндии закрыть почти все КПП

Заявление властей Финляндии о закрытии границ с Россией не является случаем, когда от российской стороны требуется зеркальная реакция. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился российский дипломат, бывший постоянный представитель России при Евросоюзе, сенатор от Карелии Владимир Чижов.

«Разумеется, мы будем смотреть не на громогласные заявления Хельсинки, а судить по конкретным делам финских властей. При этом не думаю, что это тот случай, когда нужен какой-то зеркальный ответ. Но ответ будет — в МИД России уже вызывали финского посла, работа над ответными мерами, безусловно, ведется», — сказал Чижов.

Сенатор также добавил, что Финляндия пока не приняла окончательное решение по закрытию всех погранпереходов на границе с Россией. По его словам, «строить заборы на границе» становится «модным» решением на Западе.

Накануне стало известно, что Финляндия оставит только один работающий КПП на границе с Россией на самом севере страны и закроет три других еще действующих в данный момент. Отмечается, что заместитель канцлера юстиции Финляндии одобрил новые ограничения, и проект находится на столе главы ведомства. Согласно ему, рабочим останется только самый северный погранпереход Райа-Йосеппи.

Ранее сообщалось, что Финляндия подтвердила решение закрыть почти все КПП с Россией.