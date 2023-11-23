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Большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ

Forsa: 66% немцев считают, что Шольц не способен справиться с кризисом в ФРГ

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Johanna Geron/Reuters

Большинство немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не способен справиться с кризисом в стране на фоне заморозки федерального бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Это следует из опроса института общественного мнения Forsa для телеканала N-tv.

Согласно исследованию, 66% немцев высказали точку зрения, что Шольц не способен справиться с текущим кризисом. Еще 24% респондентов полагают, что федеральный канцлер в состоянии вывести Германию из кризиса.

В исследовании также отмечается, что 69% граждан ФРГ заявили о неспособности правительства купировать вызовы в финансовом секторе.

Накануне стало известно, что более трети граждан ФРГ выступают за проведение досрочных выборов, и только каждый пятый высказался за то, чтобы правительство Олафа Шольца продолжало свою работу.

«Только каждый пятый выступает за продолжение работы правительства, состоящего из СДПГ (Социал-демократической партии), «Зеленых» и СвДП (Свободной демократической партии)», — пишет газета.

По данным исследования, 38% опрошенных выступают за внеочередные выборы в стране.

Ранее в Совфеде предрекли поражение Шольцу на будущих выборах.

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