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В Совфеде уличили президента Чехии во лжи после слов об угрозе ЕС от России

Сенатор Цеков заявил, что Россия никогда не пыталась начинать конфликты с ЕС

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков счел недостоверными слова президента Чехии Петра Павела о том, что Россия представляет главную военную угрозу для европейских стран. В беседе с NEWS.Ru он заявил, что Россия не хотела и не собиралась начинать конфликты с Евросоюзом.

«Россия никогда не хотела и не пыталась начать какие-либо конфликты с Евросоюзом. И на самом деле, истинный главный враг Европы – это они сами. Вместе с США они ведут политику, затрагивающие лишь их собственные интересы, оставляют другие страны за бортом», — заявил парламентарий.

В качестве примера сенатор назвал ситуации на Украине, в Сирии и Афганистане. По его словам, во всех международных конфликтах основными триггерами для эскалации становились Соединенные Штаты и Европейской союз.

До этого чешский президент Петр Павел назвал Россию главной угрозой для европейских стран и заявил, что армии стран ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности.

Павел высказал мнение, что из-за конфликта на Украине Вооруженным силам России для восстановления боеспособности понадобятся годы. Однако, подчеркнул президент Чехии, несмотря на это, государства НАТО все равно воспринимают Москву в качестве «угрозы номер один». Поэтому все европейские армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности на континенте.

Ранее Орбан призвал Евросоюз искать «план Б» из-за невозможности победить Россию.

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