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Зеленский поблагодарил новоизбранного президента Аргентины за позицию по Украине

Зеленский поблагодарил президента Аргентины Милея за четкую позицию по Украине

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Tomas Cuesta/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х поблагодарил новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея за его четкую позицию по украинскому конфликту.

«Я только что разговаривал с избранным президентом Аргентины, чтобы поблагодарить его за четкую позицию. Никакого баланса между добром и злом. Просто явная поддержка Украины. Это хорошо замечают и ценят украинцы», — написал Зеленский.

Он рассказал, что политики обсудили вопрос развития отношений между Украиной и Аргентиной, а также связи Киева с другими странами Латинской Америки.

Зеленский сообщил Милею о реализации украинской «формулы мира» и подчеркнул важность участия Аргентины в мирных усилиях. Он добавил, что также пригласил его посетить Украину.

20 ноября МИД РФ заявил, что выборы президента Аргентины прошли без серьезных нарушений.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.

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