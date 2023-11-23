В МИД Армении высказались о разногласиях с Россией

Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что разногласия между республикой и Российской Федерацией носят рабочий характер, передает ТАСС.
«Это рабочие отношения. Естественно, по некоторым вопросам есть разногласия», — сказал замминистра.
По его словам, Москва и Ереван продолжают работать над их устранением.
9 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.
5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной РФ страной.
До этого премьер-министр Пашинян назвал ошибкой зависимость республики от России в сфере безопасности.
Ранее политолог назвал тревожные знаки в отношениях Армении и России.