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В МИД Армении высказались о разногласиях с Россией

МИД Армении: разногласия между республикой и Россией носят рабочий характер

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Shutterstock

Заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что разногласия между республикой и Российской Федерацией носят рабочий характер, передает ТАСС.

«Это рабочие отношения. Естественно, по некоторым вопросам есть разногласия», — сказал замминистра.

По его словам, Москва и Ереван продолжают работать над их устранением.

9 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной РФ страной.

До этого премьер-министр Пашинян назвал ошибкой зависимость республики от России в сфере безопасности.

Ранее политолог назвал тревожные знаки в отношениях Армении и России.

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