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В США заявили об «отчаянном положении» Украины

Конгрессмен Кардин признал отчаянное положение Украины, призвав к помощи от США

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин заявил, что Украина находится в отчаянном положении, поэтому помощь от Вашингтона ей необходима как можно скорее, в отличие от Израиля, который способен самостоятельно защищать себя. Соответствующие заявления он сделал в интервью журналу New Yorker.

«Давайте признаем, что Украина в отчаянии и им нужна помощь незамедлительно», — сказал Кардин.

С точки зрения сенатора, поддерживать Израиль важно, но «не критично». Своевременная помощь Украине гораздо важнее, констатировал Кардин.

«Что касается обороны Израиля, у них есть возможность защитить себя. Мы должны быть уверены, что даем им то, что им нужно», — отметил политик.

Ранее Politico писал, что администрация президента США Джо Байдена выражает беспокойство в связи с задержками в обсуждении и голосовании пакета поддержки Украины в палате представителей конгресса.

Источники, на которые ссылается издание, сообщают, что спикер Майк Джонсон намерен провести голосование по украинскому вопросу, но Белому дому до сих пор не ясны позиции нового республиканского лидера и его подход к переговорам.

Ранее в Пентагоне назвали условие дальнейшей поддержки Украины.

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