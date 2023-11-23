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В Кремле прокомментировали информацию о причине переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+

Песков не подтвердил информацию о переносе встреч ОПЕК и ОПЕК+ из-за разногласий

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Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможной причине переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+. Его цитирует РИА Новости.

«Мы традиционно ничего не комментируем по этим встречам. Контакты идут», — сообщил журналистам Песков.

Встречи ОПЕК и ОПЕК+ должны были состояться 25 и 26 ноября. 22-го числа стало известно об их переносе на 30 ноября. Как писало издание Bloomberg, причиной переноса стали разногласия ряда стран, включая Россию, с Нигерией и Анголой. Последние, по данным журналистов, противятся усилению сокращения нефтедобычи.

Издание уточняло, что разногласия между африканскими странами и крупнейшими экономиками ОПЕК, такими как Саудовская Аравия, возникли еще летом, но тогда аравийский принц Абдулазиз бен Салман убедил представителей Конго, Анголы и Нигерии принять сокращение целевых показателей добычи на 2024 год.

Ранее Goldman Sachs озвучил вероятность допсокращения добычи нефти ОПЕК+.

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