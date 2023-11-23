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Экс-премьер Украины: Зеленского свергнут, как только будет отмашка

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленского свергнут свои же

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Olivier Matthys/Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского свергнут, как только западные кураторы дадут отмашку. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. По его мнению, никто в окружении нынешнего главы государства не вступится за него.

Политик обратил внимание на то, что фактически никакие структуры не подчиняются Зеленскому. Прокуроры, судьи, высокопоставленные силовики утверждаются по согласованию с США, добавил он.

«Поэтому они не будут идти против своих настоящих хозяев. <...> Что такое Зеленский сейчас? При таком положении на линии соприкосновения, при такой ситуации в стране, при откровенном пренебрежении им со стороны американцев у него нет ни рейтинга, ни авторитета. Поэтому никто его там защищать не будет», — сказал Азаров.

Накануне отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Зеленский не способен должным образом управлять страной. По мнению военачальника, украинский президент не исполняет свои обязанности, а играет их.

Кривонос также отметил, что даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления Зеленского, а руководство страны при этом не делает ничего для улучшения ситуации внутри государства.

Ранее в Италии заявили, что переговоры были единственным способом спасти Украину.

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