В Грузии анонсировали дальнейшие шаги по евроинтеграции

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что власти страны в ближайшее время намерены разработать план по выполнению девяти новых условий Европейской комиссии (ЕК), которые необходимы для дальнейшей евроинтеграции. Его слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Мы планируем в ближайшие дни разработать план наших последующих шагов в связи с девятью приоритетами, с которым ознакомим общество», — сообщил Папуашвили.

Он также призвал «оппозицию и гражданский сектор» присоединиться к разработке плана. С точки зрения Папуашвили, в таком случае Грузия добьется результатов, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

До этого ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.

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