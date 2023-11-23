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В США назвали «тестовыми» первые два дня освобождения заложников ХАМАС

CNN: первые два дня освобождения заложников движения ХАМАС станут тестовыми

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Hadas Parush/Reuters

Первые два дня после начала освобождения людей, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, станут «тестовыми». Об этом сообщил американский телеканал CNN, сославшись на источники.

Как указано в материале, за это время израильские власти и руководство ХАМАС должны убедиться в эффективном выполнении договоренностей. При этом ожидается, что на третий день стороны начнут обсуждать возможность перехода ко второму этапу освобождения пленных.

«Первый обмен является наиболее важным, чтобы убедиться в том, что механизм работает в соответствии с договоренностями», — подчеркнул источник.

В публикации отмечается, что сначала ХАМАС намерен отпустить группу из 50 заложников. По данным телеканала, представители Красного Креста доставят людей к контрольно-пропускному пункту (КПП) «Рафах».

Здесь пленных встретят израильские военнослужащие, которым предстоит проверить личности освобожденных людей. После завершения данной процедуры заложников на вертолетах доставят в больницы на территории еврейского государства.

Журналисты добавили, что пленных разместят в специально оборудованных и закрытых для посторонних палатах. В то же время палестинское движение ХАМАС пообещало оставить за представителями Красного Креста право посещать заложников, которые останутся в секторе Газа.

22 ноября кабинет министров Израиля одобрил сделку с палестинским движением ХАМАС, касающуюся освобождения заложников. Согласно имеющемуся плану, в обмен на освобождение женщин и детей Израиль согласился объявить четырехдневное перемирие.

Ранее в США раскритиковали израильские власти за сделку с ХАМАС.

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