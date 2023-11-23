Глава МИД Ирана встретился с генсеком «Хезболлы» в Ливане

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу с генеральным секретарем шиитской организации «Хезболла» Хасаном Насраллой во время своего визита в Ливан. Об этом сообщает телеканал Al Manar.

«Были рассмотрены последние события в Палестине и Ливане и усилия, предпринятые для прекращения израильской агрессии против сектора Газа», — пишут журналисты.

22 ноября глава МИД Иран прибыл в Ливан с необъявленным визитом. Ранее он побывал в Москве, где обсудил ситуацию в Газе с российским коллегой Сергеем Лавровым.

До визита Абдоллахияна в Ливан в Бейруте побывала делегация палестинской группировки ХАМАС, которая также встретилась с Хасаном Насраллой. Стороны обсудили события после атаки на Израиль 7 октября, оценили позиции, а также «возможности, существующие на всех фронтах сопротивления, особенно в секторе Газа».

Ранее президент Ирана призвал лидеров 50 стран оказать давление на Израиль из-за Газы.