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Политолог назвал победу Милея в Аргентине глобальным экспериментом США

Политолог Перла: победа Милея на выборах в Аргентине является экспериментом США

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Tomas Cuesta/Reuters

Победа крайне правого политика Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине стала ответом США на глобальную политику России и Китая по строительству многополярного мира. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. Он отметил, что все больше стран становятся партнерами Москвы и Пекина, а Вашингтон при этом думал, чем ответить, и нанес, как ему кажется, удар с тыла.

«Это глобальный эксперимент. Штаты хотят проверить, возможно ли отыграть назад и выйти из БРИКС, возможно ли сделать Аргентину последовательным врагом Бразилии, возможно ли для большого государства, очень важного для мировой экономики, отказаться от собственной валюты и перейти на американский доллар», — продолжил Перла.

Он добавил, что Бразилия — одна из ключевых стран БРИКС, несогласие которой с политикой США больно бьет по интересам Вашингтона.

53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре голосования 55,69%, возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог допустил, что США могли вмешаться в выборы в Аргентине.

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