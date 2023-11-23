Испания выступила за скорейшее создание независимой Палестины

Власти Испании считают, что конфликт на Ближнем Востоке должен быть разрешен созданием и признанием независимого палестинского государства, заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. В интервью радиостанции RNE он отметил, что Мадрид ждет реализации этого решения «в очень краткосрочной перспективе».

«Окончательным решением является создание палестинского государства, которое гарантирует безопасность Израиля <...> Предложение двух государств содержится в выводах последнего Совета и является позицией ЕС», — пояснил Альбарес.

Он добавил, что существование палестинского государства «станет лучшей гарантией мира» в регионе. Альбарес подчеркнул, что Испания готова провести мирную конференцию на фоне обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее в США назвали очень плохой сделку Израиля с ХАМАС.