В США назвали очень плохой сделку Израиля с ХАМАС

Договоренности Израиля и ХАМАС по приостановке боевых действий в обмен на освобождение заложников не выгодны еврейскому государству, считает бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает The Hill. По его словам, Тель-Авив заставят поменять преступников на мирных жителей.

«Сделка, по крайней мере, насколько я понимаю условия в том виде, в каком они были объявлены, является очень плохой сделкой для Израиля. Это очередной обмен заложников — гражданских — на преступников, которые находятся в израильских тюрьмах, в соотношении 3:1 в пользу террористов ХАМАС», — пояснил Болтон.

Он добавил, что Израиль сдался, согласившись на сделку из-за «давления» со стороны администрации президента США Джо Байдена. Болтон подчеркнул, что Вашингтон уже не помогает Тель-Авиву так, как это было раньше.

«Я не вижу, как это [сделка с ХАМАС], в целом, приносит стратегическую пользу Израилю. Я уверен, что израильские силы обороны извлекут некоторую выгоду из паузы... но, по сути, время здесь на стороне ХАМАС. Я действительно понимаю гуманитарные проблемы, но есть 220 заложников и 9 млн других граждан Израиля, которым угрожает не только ХАМАС, но и «Хезболла» и, в основном, Иран», — заключил экс-советник президента США.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее сообщалось, что ХАМАС в последний момент попытался изменить соглашение с Израилем.