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Политолог: победа Вилдерса на выборах в Нидерландах мало что изменит

Политолог Перла: новый премьер Нидерландов Вилдерс мало что сможет изменить

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Reuters

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал завершившиеся в Нидерландах выборы, где, вероятнее всего, одержит победу крайне правая Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, известным своей критикой поддержки Украины. По мнению эксперта, приход к власти оппозиционного политика в отношении России мало что изменит.

Политолог напомнил, что Вилдерс известен прежде всего конфликтом с беженцами.

«Это все дает ему много сторонников, потому что европейцы, голландцы в частности, очень устали от беженцев. Точнее, от того, как те их объедают, а жизнь становится все хуже и беднее. Вилдерс отвечает тем же чаяниям избирателей, что Орбан в Венгрии. Или Фицо в Словакии. Избиратели хотят, чтобы их власть работала на свою страну, а не на чужую», — отметил Перла.

При этом, по его словам, даже если Вилдерс создаст коалицию, он вряд ли сможет принимать серьезные решения, в частности по отношению к России, поскольку решают не Нидерланды, а Евросоюз.

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила Партия свободы. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает Вилдерса наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в соцсети X, что Вилдерс может стать союзником России.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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