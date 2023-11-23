Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Избранный президент Аргентины назвал свой метод борьбы с инфляцией в 140%

Избранный президент Аргентины Милей: проблема инфляции будет решена за 2 года

close
100%
Cristina Sille/Reuters

Новое руководство Аргентины сможет вывести страну из высокой инфляции, которая в последнее время превысила 140%, за несколько лет, считает избранный президент латиноамериканской республики Хавьер Милей. В интервью телеканалу TN он отметил, что решение этой проблемы потребует серьезных изменений в экономической политике.

«Больше всего аргентинцев обманывает инфляция <...> консолидированный бюджетный дефицит между нацией и Центральным банком в размере 15 пунктов ВВП — самый большой в истории. Это необходимо завершить, приведя в порядок налоговые счета. Если мы ничего не предпримем, мы окажемся в гиперинфляции», — пояснил Милей.

Он добавил, что перестройка системы будет иметь определенный временной лаг и даст результат через 18-24 месяца. Милей подчеркнул, что с введение изменений, в первую очередь избавлением от первичного дефицита бюджета, инфляция начнет снижаться.

Второй тур президентских выборов прошел в Аргентине 19 ноября. Милей получил свыше 50% голосов избирателей, обыграв кандидата от власти — министра экономики Аргентины Серхио Масса. Инаугурация избранного президента Аргентины состоится 10 декабря.

Ранее избранного президента Аргентины назвали фашистом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий