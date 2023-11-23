Избранный президент Аргентины назвал свой метод борьбы с инфляцией в 140%

Новое руководство Аргентины сможет вывести страну из высокой инфляции, которая в последнее время превысила 140%, за несколько лет, считает избранный президент латиноамериканской республики Хавьер Милей. В интервью телеканалу TN он отметил, что решение этой проблемы потребует серьезных изменений в экономической политике.

«Больше всего аргентинцев обманывает инфляция <...> консолидированный бюджетный дефицит между нацией и Центральным банком в размере 15 пунктов ВВП — самый большой в истории. Это необходимо завершить, приведя в порядок налоговые счета. Если мы ничего не предпримем, мы окажемся в гиперинфляции», — пояснил Милей.

Он добавил, что перестройка системы будет иметь определенный временной лаг и даст результат через 18-24 месяца. Милей подчеркнул, что с введение изменений, в первую очередь избавлением от первичного дефицита бюджета, инфляция начнет снижаться.

Второй тур президентских выборов прошел в Аргентине 19 ноября. Милей получил свыше 50% голосов избирателей, обыграв кандидата от власти — министра экономики Аргентины Серхио Масса. Инаугурация избранного президента Аргентины состоится 10 декабря.

Ранее избранного президента Аргентины назвали фашистом.