Депутат Госдумы Шеремет предложил приступить к созданию новой государственной идеологии

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выдвинул предложение о создании рабочей группы, которая займется выработкой основных направлений новой государственной идеологии. Об этом депутат рассказал в интервью РИА Новости.

По мнению Шеремета, многонациональная Россия нуждается в объединяющей все ее народы государственной идеологии. Именно такая идеология, считает депутат, позволит создать долгосрочные перспективы и планы по развитию страны. Для выработки основных направлений государственной идеологии должна быть создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители различных сфер общественной, политической и экономической жизни.

Шеремет выразил уверенность, что основой государственной идеологии должны быть патриотизм и стремление создать из России великое и могущественное государство.

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