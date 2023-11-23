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Депутат Госдумы Шеремет предложил приступить к созданию новой государственной идеологии

Депутат Шеремет предложил создать в России новую государственную идеологию

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выдвинул предложение о создании рабочей группы, которая займется выработкой основных направлений новой государственной идеологии. Об этом депутат рассказал в интервью РИА Новости.

По мнению Шеремета, многонациональная Россия нуждается в объединяющей все ее народы государственной идеологии. Именно такая идеология, считает депутат, позволит создать долгосрочные перспективы и планы по развитию страны. Для выработки основных направлений государственной идеологии должна быть создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители различных сфер общественной, политической и экономической жизни.

Шеремет выразил уверенность, что основой государственной идеологии должны быть патриотизм и стремление создать из России великое и могущественное государство.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал русофобской политикой решение Финляндии закрыть крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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