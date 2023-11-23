На парламентских выборах в Нидерландах лидирует крайне правая Партия свободы

На парламентских выборах в Нидерландах убедительную победу одержала крайне правая Партия свободы. Об этом со ссылкой на результаты экзитпола компании Ipsos сообщает ТАСС.

Такие итоги выборов сильно удивили многих голландских политиков. Некоторые из них заявили, что находятся в состоянии «шока».

Согласно данным экзитпола, партия, во главе которой стоит Герт Вилдерс, может получить 35 из 150 депутатских мандатов. Сейчас Партия свободы имеет всего 17 мест в парламенте.

Ранее министерство обороны Нидерландов сообщило о направлении нового пакета помощи Украине на сумму €2 млрд. Кроме того, военное руководство страны обещает и в 2024 году продолжить ранее начатое обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой минобороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, на которой политики обсудили ситуацию на фронте и обеспечение безопасности так называемого зернового коридора.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.