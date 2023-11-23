Норвегия вслед за Финляндией закроет КПП на границе с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна готова закрыть пункты пропуска на границе с Россией, следуя примеру Финляндии. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на высказывание премьер-министра.

Стёре отметил, что Норвегия будет реагировать в случае необходимости. Он также подчеркнул, что его страна внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.

Пока не поступало сообщений о значительном увеличении числа пересечений границы из России через пункт пропуска «Стурскуг», отметил телеканал.

22 ноября стало известно, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного погранперехода Райя-Йоосеппи, находящегося в Мурманской области. Пункты пропуска не будут работать до 23 февраля следующего года, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. В Хельсинки столь резкий шаг объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. Финские власти даже обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.