Орбан призвал Евросоюз искать «план Б» из-за невозможности победить Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Европейского союза (ЕС) по конфликту на Украине потерпела неудачу, Россию не удастся победить, поэтому необходимо искать иной план действий. Его слова приводит ТАСС.

Орбан напомнил, что Будапешт осудил действия Москвы в отношении Украины, однако реакция Запада на них была неверной.

По его словам, стратегия заключалась в том, чтобы украинцы сражались и побеждали на фронте, а русские проигрывали. Однако реальность оказалась обратной, подчеркнул премьер Венгрии.

«К чему мы пришли? Россия не проиграет, и в ее политике ничего не изменится. Поэтому мы должны смотреть в лицо реальности. Мы должны перейти к плану Б», — заявил Орбан, отметив, что у Евросоюза на данный момент нет такого плана.

Вместо пересмотра стратегии Брюссель продолжает поставлять помощь Украине, что «совершенно бессмысленно», констатировал политик. Следует немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для мирного урегулирования, считает Орбан.

До этого в Венгрии объяснили, почему Украина не сможет стать членом Евросоюза. Препятствием для этого может стать политика Владимира Зеленского в отношении проживающего в стране венгерского меньшинства. Например, украинское правительство планирует ввести правило, согласно которому в венгерских школах Закарпатья будут разрешены разговоры на венгерском языке только с пяти вечера.

Ранее Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Украине в письме главе Евросовета.