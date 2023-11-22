Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США предрекли поражение Украины в конфликте с Россией

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина не избежит поражения в конфликте

close
100%
Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте.

По словам Джонсона, на поле боя Россия неуклонно продвигается вперед и уничтожает украинские военных в огромном количестве. Он отметил, что администрация Белого дома больше не может финансировать Украину. Кроме того, Джонсон указал, что новые поставки вооружений теперь получает Израиль.

Экс-аналитик добавил, что США при этом не обладают рычагами давления на Россию, чтобы начать переговоры на своих условиях.

До этого старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн заявлял, что из-за тяжелой ситуации на фронте Украине может понадобиться вмешательство блока НАТО на совершенно ином уровне. Аналитик отметил, что положение на поле боя на Украине не нужно оценивать по территориальному продвижению войск. Для выявления побеждающей стороны необходимо обратить внимание на людские и материально-технические потери.

Зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла на брифинге, что США смогут продолжить оказывать поддержку Украине, если конгресс утвердит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий