Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте.

По словам Джонсона, на поле боя Россия неуклонно продвигается вперед и уничтожает украинские военных в огромном количестве. Он отметил, что администрация Белого дома больше не может финансировать Украину. Кроме того, Джонсон указал, что новые поставки вооружений теперь получает Израиль.

Экс-аналитик добавил, что США при этом не обладают рычагами давления на Россию, чтобы начать переговоры на своих условиях.

До этого старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн заявлял, что из-за тяжелой ситуации на фронте Украине может понадобиться вмешательство блока НАТО на совершенно ином уровне. Аналитик отметил, что положение на поле боя на Украине не нужно оценивать по территориальному продвижению войск. Для выявления побеждающей стороны необходимо обратить внимание на людские и материально-технические потери.

Зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла на брифинге, что США смогут продолжить оказывать поддержку Украине, если конгресс утвердит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.