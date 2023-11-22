Моди заявил о консенсусе стран G20 по решению палестино-израильского вопроса

Страны «Большой двадцатки» пришли к консенсусу по решению палестино-израильского вопроса на базе создания двух обособленных государств, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе финальной речи на виртуальном саммите лидеров форума. Его слова приводит РИА Новости.

«Проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения посредством создания двух государств», — утверждает премьер.

По его мнению, дипломатия и диалог являются единственными способами решения геополитической напряженности, а G20 готова оказать в этом поддержку.

«Во-первых, мы решительно осуждаем терроризм и насилие. <...> Во-вторых, смерть невинных людей, особенно детей и женщин, неприемлема», — считает Моди.

Кроме того, гуманитарная поддержка должна доставляться как можно оперативнее, а новость об освобождении заложников только приветствуется.

До этого президент России Владимир Путин заявил на онлайн-саммите G20, что понимает потрясение от гибели людей на Украине, но призвал обратить внимание на трагедии и в других странах мира.

Ранее Путин принял участие в онлайн-саммите G20.