Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News пообещал провести демонтаж «американской военной империи», вернувшись к замыслам своего покойного дяди.

Кеннеди-младший заявил, что положит конец «безрассудной и воинственной» политике, нацеленной на провокации КНР и Российской Федерации, а также ликвидирует большую часть военных баз Соединенных Штатов за границей и сократит численность Вооруженных сил страны.

«Я создам американскую версию Корпуса мира, чтобы дать молодым людям новый способ служить своей стране», — подытожил он.

В конце сентября Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за сто дней. С обещанием закончить конфликт на Украине как можно быстрее чаще всего выступает экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — обычно он утверждает, что после избрания на должность ему потребуется всего один день, чтобы убедить стороны прекратить боевые действия.

Ранее сообщалось, за кого бы голосовали «колеблющиеся» штаты на выборах президента США.