Шеф Пентагона планирует обсудить создание новых коалиций для помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контактная группа по Украине обсудит создание новых коалиций для организации военной помощи Киеву. Его слова с онлайн-заседания группы передает ТАСС.

«Мы продолжим обсуждать методы помощи Украине в усилении ее вооруженных сил. С нетерпением жду совместной работы по определению лидеров и участников каждой из наших коалиций», — заявил Остин.

Как отметил шеф Пентагона, участники совещания также обсудят работу уже существующих групп. Речь идет о коалиции по развитию Военно-воздушных сил Украины и ее информационных технологий, а также по развитию наземных средств ПВО, за создание которых выступали Франция и Германия.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что США и контактная группа по Украине выделили более $80 млрд на помощь Киеву с начала специальной военной операции РФ на Украине.

Накануне Остин пообещал Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Соответствующее видеообращение он сделал на фоне Михайловского Златоверхого собора в центре Киева, ролик опубликован в его аккаунте в X.

Ранее американское издание озвучило главную цель конфликта на Украине.