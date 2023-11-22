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Шеф Пентагона планирует обсудить создание новых коалиций для помощи Украине

Ллойд Остин: контактная группа по Украине обсудит новые коалиции помощи Киеву

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Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контактная группа по Украине обсудит создание новых коалиций для организации военной помощи Киеву. Его слова с онлайн-заседания группы передает ТАСС.

«Мы продолжим обсуждать методы помощи Украине в усилении ее вооруженных сил. С нетерпением жду совместной работы по определению лидеров и участников каждой из наших коалиций», — заявил Остин.

Как отметил шеф Пентагона, участники совещания также обсудят работу уже существующих групп. Речь идет о коалиции по развитию Военно-воздушных сил Украины и ее информационных технологий, а также по развитию наземных средств ПВО, за создание которых выступали Франция и Германия.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что США и контактная группа по Украине выделили более $80 млрд на помощь Киеву с начала специальной военной операции РФ на Украине.

Накануне Остин пообещал Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Соответствующее видеообращение он сделал на фоне Михайловского Златоверхого собора в центре Киева, ролик опубликован в его аккаунте в X.

Ранее американское издание озвучило главную цель конфликта на Украине.

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