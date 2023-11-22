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Во Франции назвали безумием ежемесячную помощь Украине от ЕС

Французский политик Филиппо назвал безумием ежемесячную помощь Киеву от ЕС

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Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием программу макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) Украине, согласно которой Киев ежемесячно получает от политического объединения €1,5 млрд. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на 1,5 млрд евро. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие!», — написал Филиппо.

Это происходит несмотря на то, что «война проиграна», а Украина глубоко коррумпирована, отметил политик.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2023 года Украина получила от Европейского союза свыше €16,5 млрд помощи. Украинский премьер отметил, что поддержка Евросоюза помогает сохранять экономическую устойчивость в непростых условиях, и призвал страны ЕС одобрить пакет помощи на €50 млрд.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки хотят переложить на Евросоюз траты на содержание президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Минфин США признал полную зависимость Украины от западной помощи.

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