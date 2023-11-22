Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных баз данных

Российский президент Владимир Путин распорядился ужесточить уголовную ответственность за нелегальное получение и распространение информации из таможенных баз данных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обеспечить внесение <...> изменений, предусматривающих усиление уголовной ответственности за <...> получение, использование или распространение информации, содержащейся в базах данных таможенных органов», — указывается в документе.

Ответственными ведомствами за контроль поручения главы государства назначены: Верховный Суд, Генпрокуратура, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

Сроком исполнения задачи назначено 20 декабря текущего года.

До этого сообщалось, что Федеральная таможенная служба может ограничить бизнесу доступ к данным о поставках техники.

Ранее Путин призвал ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в новых регионах РФ.