ОДКБ одобрила новую структуру Объединенного командования миротворческих сил

Руководители оборонных ведомств стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности одобрили предложения по совершенствованию составов воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР ОДКБ). Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии, передает ТАСС.

«Одобрена новая структура Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами — членами ОДКБ для обеспечения формирования, подготовки и слаживания Коллективных миротворческих сил ОДКБ», — указали в оборонном ведомстве.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела большую работу по организации единой сети противовоздушной обороны (ПВО) в ОДКБ.

20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. По информации агентства БелТА, в рамках переговоров стороны обсудили предстоящий саммит организации, который должен пройти в Минске 23 ноября. Белорусский лидер выразил надежду, что мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет способствовать наращиванию усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ.

Ранее спикер парламента Армении отказался ехать на заседание ОДКБ.