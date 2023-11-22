Путин призвал задуматься о трагедии на Украине

Происходящее на Украине — трагедия, а сейчас всем странам нужно искать пути для ее скорейшего прекращения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20), передает ТАСС.

«Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — отметил глава государства.

Таким образом он отреагировал на выступления некоторых коллег из других стран. По словам Путина, политики в своих речах говорили о том, что их потрясает «продолжающаяся агрессия России на Украине».

Однако, уверен российский президент, это Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров. Он заключил, что сейчас именно Киев выступает против диалога между двумя странами.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Киевом. На Украине принят закон, который запрещает официальным лицам страны вести переговоры с Владимиром Путиным.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский призывал бывшего президента США Дональда Трампа публично поделиться его планом по достижению мира на Украине.

Ранее Путин объяснил, как Москва относится к мирным переговорам с Киевом.