Бывший сотрудник Трампа разрыдался во время дачи показаний

Бывший корпоративный контролер экс-президента США Дональда Трампа Джеффри МакКонни разрыдался в ходе дачи показаний, когда его спросили, почему он больше не работает в Trump Organization. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отвечая на вопрос, МакКонни сказал, что «просто хотел расслабиться и перестать обвиняться в искажении информации об активах компании», в которой ему нравилось работать.

«Мне очень жаль», — добавил бывший корпоративный контролер Трампа.

МакКонни входит в число обвиняемых по делу, по которому Трамп обвиняется в обманном преувеличении своего состояния, чтобы обеспечивать предоставляемые кредиты и страхование.

В октябре Трамп заявил, что гражданский иск против него и его компании Trump Organization является обманом и постановкой.

Трампу предъявлены обвинения в рамках четырех уголовных дел, и он называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Среди этих обвинений есть тяжелые статьи, которые могут привести к лишению свободы на 20 лет.

Ранее в США призвали республиканцев объединиться вокруг Трампа ради победы над Байденом.