Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку

Президент России Владимир Путин заявил, что страна направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на саммите G20 в онлайн-формате, передает ТАСС.

«Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20), который проходит в онлайн формате. Путин присоединился к саммиту по видеосвязи из Кремля, отмечает агентство. В настоящее время с речью выступает индийский премьер-министр Нарендра Моди. В повестке саммита ситуация в мировой экономике и финансах, вопросы климата, проблематика цифровизации. Кроме того, будут подведены итоги председательства Индии в клубе в 2023 году.

22 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин не планирует двухсторонних переговоров по видеоконференцсвязи с участниками саммита «Большой двадцатки». 23 ноября президент РФ примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в столице Белоруссии Минске.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.