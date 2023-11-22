Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку

Путин заявил, что Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку

close
100%
Vadim Ghirda/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что страна направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на саммите G20 в онлайн-формате, передает ТАСС.

«Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны, направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20), который проходит в онлайн формате. Путин присоединился к саммиту по видеосвязи из Кремля, отмечает агентство. В настоящее время с речью выступает индийский премьер-министр Нарендра Моди. В повестке саммита ситуация в мировой экономике и финансах, вопросы климата, проблематика цифровизации. Кроме того, будут подведены итоги председательства Индии в клубе в 2023 году.

22 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин не планирует двухсторонних переговоров по видеоконференцсвязи с участниками саммита «Большой двадцатки». 23 ноября президент РФ примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в столице Белоруссии Минске.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий