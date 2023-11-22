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Задержания украинских депутатов связали с попыткой надавить на Раду

«Страна»: задержания украинских депутатов связаны с попыткой надавить на Раду

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Массовые обвинения нескольких депутатов украинского Парламента в коррупции связаны с попыткой Национального антикоррупционного бюро Украины надавить на депутатов перед голосованием за некоторые законопроекты. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

По информации издания, 21 ноября в Верховной раде проходило голосование по трем важным антикоррупционным законопроектам, в которых заинтересованы антикоррупционные ведомства страны.

Источник издания отмечает, что речь идет о законопроектах, которые позволят НАБУ набрать дополнительный штат сотрудников, усилят независимость Антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) и предоставят особые полномочия Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК).

По мнению издания, задержаниями и обысками депутатов антикоррупционные органы совершили попытку повлиять на голосование.

21 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что у нескольких депутатов партий «Слуга народа» и «За будущее» проходят обыски.

Ранее сообщалось, что на Украине анонсировали процессуальные действия в отношении украинских генералов.

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