В МИД отреагировали на обвинения Запада в военном сотрудничестве России и КНДР

Обвинения со стороны западных стран в «незаконном военно-техническом сотрудничестве» России и Северной Кореи не имеют никаких доказательств, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

»(Обвинения) не имеют под собой никаких доказательств», — утверждает Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, нападки со со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с КНДР, предъявляются регулярно, но беспочвенно.

17 ноября старший директор по делам КНР и Тайваня в Совете национальной безопасности при Белом доме Сара Беран рассказал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров обсудили сотрудничество России и КНДР в военно-технологической сфере.

Ранее в Кремле прокомментировали «окрики» американского руководства по поводу сотрудничества РФ и КНДР в военной сфере.