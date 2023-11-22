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В МИД отреагировали на обвинения Запада в военном сотрудничестве России и КНДР

Захарова назвала бездоказательными обвинения в военном сотрудничестве РФ и КНДР

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MFA Russia/Global Look Press

Обвинения со стороны западных стран в «незаконном военно-техническом сотрудничестве» России и Северной Кореи не имеют никаких доказательств, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

»(Обвинения) не имеют под собой никаких доказательств», — утверждает Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, нападки со со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с КНДР, предъявляются регулярно, но беспочвенно.

17 ноября старший директор по делам КНР и Тайваня в Совете национальной безопасности при Белом доме Сара Беран рассказал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров обсудили сотрудничество России и КНДР в военно-технологической сфере.

Ранее в Кремле прокомментировали «окрики» американского руководства по поводу сотрудничества РФ и КНДР в военной сфере.

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