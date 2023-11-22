Путин призвал помочь людям в секторе Газа

Президент России Владимир Путин заявил, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа — благородная миссия и святая обязанность. Его слова на совещании с членами кабмина передает ТАСС.

«Это очень важная гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. И мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность — помочь тем более нашим гражданам», — сказал Путин после доклада главы МЧС Александра Куренкова.

Российский лидер также поинтересовался о необходимости дополнительной поддержки от правительства в вопросе доставки в Газу гуманитарной помощи. Куренков заверил, что помощь поступает в рабочем порядке. Он указал, что к России обратилось 900 человек с просьбой эвакуировать их из анклава, из них 639 граждан России и еще 271 их родственников.

До этого в ходе внеочередного саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) президент России Владимир Путин поддержал резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Ранее в МИД России сочли важными договоренности между ХАМАС и Израилем.