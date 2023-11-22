Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о сотрудничестве

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Распоряжение главы российского государства размещено на официальном портале правовой информации.

Договор должны подписать лидеры двух государств.

16 ноября глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на переговорах в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым передал президенту России Владимиру Путину приветствие от лидера страны Николаса Мадуро.

До этого МИД Венесуэлы сообщал, что Российская Федерация и Венесуэла намерены восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его.

Также МИД Венесуэлы заявлял о сотрудничестве с Россией против давления западных стран на совместном брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Ранее власти Венесуэлы заметили сопротивление США налаживанию отношений.