Более трети граждан ФРГ выступают за проведение досрочных выборов, и только каждый пятый высказался за то, чтобы правительство Олафа Шольца продолжало свою работу. Это следует из опроса института Insa, проведенного для Bild.

«Только каждый пятый выступает за продолжение работы правительства, состоящего из СДПГ (Социал-демократической партии), «Зеленых» и СвДП (Свободной демократической партии)», — пишет газета.

По данным исследования, 38% опрошенных выступают за внеочередные выборы в стране.

Как следует из опроса, оппозиционный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) является сильнейшим с 30% голосов. Еще 15% опрошенных считают альтернативой действующему правительству коалицию ХСС/ХДС и Социал-демократической партии, которая могла бы составить правительственное большинство размером 46,5%.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков предрек поражение коалиции действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на будущих выборах в Германии.

Пушков заявил, что победу скорее всего одержит правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По мнению сенатора, растущие рейтинги АдГ и падающие значения для правящих партий могут свидетельствовать о недовольстве немецких избирателей Шольцем и его политикой.

Ранее опрос показал рост рейтинга партии Вагенкнехт, выступающей против санкций.