Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опрос показал отношение немцев к правительству Шольца

Insa: 38% жителей ФРГ выступают за внеочередные выборы в Германии

close
100%
Global Look Press

Более трети граждан ФРГ выступают за проведение досрочных выборов, и только каждый пятый высказался за то, чтобы правительство Олафа Шольца продолжало свою работу. Это следует из опроса института Insa, проведенного для Bild.

«Только каждый пятый выступает за продолжение работы правительства, состоящего из СДПГ (Социал-демократической партии), «Зеленых» и СвДП (Свободной демократической партии)», — пишет газета.

По данным исследования, 38% опрошенных выступают за внеочередные выборы в стране.

Как следует из опроса, оппозиционный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) является сильнейшим с 30% голосов. Еще 15% опрошенных считают альтернативой действующему правительству коалицию ХСС/ХДС и Социал-демократической партии, которая могла бы составить правительственное большинство размером 46,5%.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков предрек поражение коалиции действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на будущих выборах в Германии.

Пушков заявил, что победу скорее всего одержит правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По мнению сенатора, растущие рейтинги АдГ и падающие значения для правящих партий могут свидетельствовать о недовольстве немецких избирателей Шольцем и его политикой.

Ранее опрос показал рост рейтинга партии Вагенкнехт, выступающей против санкций.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий