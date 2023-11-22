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Путин рассказал, сколько человек попросили Россию об эвакуации из Газы

Путин сообщил, что 900 человек обратились к России для эвакуации из Газы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Около 900 человек, среди которых 639 граждан Российской Федерации, обратились к России для эвакуации из сектора Газа. Об этом на совещании с российским правительством сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«К нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек — это их родственники», — сказал он.

До этого в ходе внеочередного саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) глава российского государства Владимир Путин поддержал резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций, призывающую к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Комментируя «Газете.Ru» выступление российского лидера Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС, посвященном палестино-израильскому конфликту, Наталья Линдигрин отметила: глава государства акцентировал внимание на том, что все страны этой международной организации имеют схожие позиции по отношению к данной проблеме.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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