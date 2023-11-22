Путин участвует в онлайн-саммите G20

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20), который проходит в онлайн формате. Об этом сообщает ТАСС.

Путин присоединился к саммиту по видеосвязи из Кремля, отмечает агентство. В настоящее время с речью выступает индийский премьер-министр Нарендра Моди.

В повестке саммита ситуация в мировой экономике и финансах, вопросы климата, проблематика цифровизации. Кроме того, будут подведены итоги председательства Индии в клубе в 2023 году.

22 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин не планирует двухсторонних переговоров по видеоконференцсвязи с участниками саммита «Большой двадцатки». 23 ноября президент РФ примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в столице Белоруссии Минске.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.