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Эксперты рассказали, когда Финляндия откроет КПП на границе с Россией

Ученый Института Европы РАН Плюснин: границы с РФ Финляндия закрыла надолго

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Imago/Vesa Moilanen/Global Look Press

Пропускные пункты на границе Финляндии и России закрыли надолго, считает младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин. Ждать изменений в этой ситуации не стоит до завершения военной спецоперации на Украине, заявил он в интервью НСН.

«Это действительно надолго. Это не какая-то краткосрочная мера, иначе ее не было бы смысла вводить, — считает Плюснин. — Когда закончится спецоперация, в мире все изменится, тогда будем смотреть на ситуацию...».

Закрытие КПП он связал с общим курсом финских властей на Запад, вспомнив про реакцию на события на Украине и вступление Финляндии в НАТО. При этом, по его мнению, за ориентир страны на Запад отвечают внешние силы.

Напомним, 16 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией. Россия выразила протест в связи с этим решением и назвала его причиной гуманитарного кризиса на границе. В МИДе РФ Финляндию обвинили в перекладывании ответственности за ситуацию на границе.

Ранее финские власти запросили больше персонала для охраны границы с Россией.

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