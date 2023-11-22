Украина получила от Евросоюза свыше €16,5 млрд помощи с начала года

С начала 2023 года Украина получила от Европейского союза свыше €16,5 млрд помощи, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Общая бюджетная поддержка Евросоюза нашей стране в этом году уже достигла более €16,5 млрд. Это помогает нам сохранять экономическую устойчивость», — написал он.

Шмыгаль отметил, что общая ежемесячная сумма финансовой помощи ЕС составляет €1,5 млрд. Эта помощь оказывается Киеву вне зависимости от проведения реформ и усилий по борьбе с коррупцией.

Украинский премьер отметил, что поддержка Евросоюза помогает сохранять экономическую устойчивость в непростых условиях, и призвал страны ЕС одобрить пакет помощи на €50 млрд.

«Спасибо Европейскому Союзу за весомую и определяющую поддержку. Рассчитываем, что новый механизм многолетней поддержки — Ukraine Facility — в €50 млрд евро будет одобрен государствами-членами ЕС как можно быстрее», – говорится в посте политика.

В Пентагоне было объявлено, что США смогут продолжить оказывать поддержку Украине, если конгресс предоставил Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз.