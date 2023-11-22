Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Швеции призвали как можно быстрее принять страну в НАТО из-за страха перед РФ

Министр обороны Швеции призвал принять страну в НАТО из-за страха перед РФ

close
100%
Global Look Press

Министр обороны Швеции Пол Йонссон заявил, что его страна должна как можно быстрее стать полноправным членом НАТО из-за якобы угроз со стороны России. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

«Мы не хотим списывать Россию со счетов как угрозу, потому что Россия… продемонстрировала свидетельства стойкости [на Украине]. Поэтому мы должны придерживаться этого, и мы делаем это наилучшим образом, укрепляя наши национальные слабости и стремясь как можно быстрее интегрироваться в НАТО», — сказал Йонсон.

Он отметил, что не может назвать сроки процесса принятия Швеции в НАТО, но он выразил надежду, что Турция и Венгрия в итоге ратифицируют членство. Министр обороны уверен, что королевство станет членом Североатлантического альянса.

«Мы сейчас в большей безопасности, чем были до того, как стремились к членству в НАТО, благодаря гарантиям безопасности, которые мы получили от США, Великобритании, Германии, Франции и других северных стран», — отметил Йонсон.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее Турция собралась одобрить членство Швеции в НАТО, но с условием.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий