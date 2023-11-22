В Швеции призвали как можно быстрее принять страну в НАТО из-за страха перед РФ

Министр обороны Швеции Пол Йонссон заявил, что его страна должна как можно быстрее стать полноправным членом НАТО из-за якобы угроз со стороны России. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

«Мы не хотим списывать Россию со счетов как угрозу, потому что Россия… продемонстрировала свидетельства стойкости [на Украине]. Поэтому мы должны придерживаться этого, и мы делаем это наилучшим образом, укрепляя наши национальные слабости и стремясь как можно быстрее интегрироваться в НАТО», — сказал Йонсон.

Он отметил, что не может назвать сроки процесса принятия Швеции в НАТО, но он выразил надежду, что Турция и Венгрия в итоге ратифицируют членство. Министр обороны уверен, что королевство станет членом Североатлантического альянса.

«Мы сейчас в большей безопасности, чем были до того, как стремились к членству в НАТО, благодаря гарантиям безопасности, которые мы получили от США, Великобритании, Германии, Франции и других северных стран», — отметил Йонсон.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса.

Венгрия наряду с Турцией — последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее Турция собралась одобрить членство Швеции в НАТО, но с условием.