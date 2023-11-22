В МИД России сочли важными договоренности между ХАМАС и Израилем

Россия считает важными достигнутые договоренности между палестинской радикальной группировкой ХАМАС и властями Израиля, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

«Надеемся, что упомянутое соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами», — отметила Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва в тесной координации с региональными партнерами будет помогать дальнейшему развитию двусторонних контактов в интересах решения наиболее важных гуманитарных вопросов.

Представитель внешнеполитического ведомства считает, что это будет важным шагом на пути к общей деэскалации ситуации в палестино-израильском конфликте.

«Мы приветствуем достигнутые договоренности», — резюмировала она.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей взамен на 150 палестинских заключенных. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Ранее в офисе Нетаньяху назвали дату обмена заложниками с ХАМАС.