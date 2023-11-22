Путин считает, что ситуация в секторе Газа давно вышла за грань критической

Президент России Владимир Путин на совещании с российским правительством обратился к главе МЧС РФ Александру Куренкову с просьбой доложить о том, как продвигается работа по эвакуации граждан из сектора Газа, а также рассказать о доставке российской гуманитарной помощи, передает РИА Новости.

Он отметил, что ситуация в секторе Газа уже давно «вышла за грань критической».

«К нам обратились, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек — это их родственники», — сказал глава российского государства.

До этого в ходе внеочередного саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) президент России Владимир Путин поддержал резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Комментируя «Газете.Ru» выступление президента России Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС, посвященном палестино-израильскому конфликту, Наталья Линдигрин отметила: глава государства акцентировал внимание на том, что все страны этой международной организации имеют схожие позиции по отношению к данной проблеме.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».