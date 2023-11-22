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Латвия начала неофициальные консультации по выдвижению главы МИД на пост генсека НАТО

В Латвии рассказали о консультациях по выдвижению главы МИД на пост генсека НАТО

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ее страна начала неофициальные межгосударственные консультации о возможном выдвижении на пост генерального секретаря НАТО главы МИД Кришьяниса Кариньша. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на телеканал TV3.

Силиня напомнила, что процедура выбора генерального секретаря Североатлантического альянса не является регламентированной. По ее словам, уже начаты неофициальные переговоры на уровне послов стран НАТО, которых Таллин проинформировал о том, что имеет кандидата на эту должность.

«Мы будем искать поддержку и смотреть — если у нас будут возможности и понятный процесс, мы примем официальное решение о выдвижении кандидата», — сказала премьер-министр.

Силиня отметила, что у Латвии «имеется сильный кандидат», и ни одна из новых стран-членов альянса еще не возглавляла НАТО. По ее словам, Кариньш обладает хорошим опытом на госслужбе и пониманием международных процессов.

Для стран балтийского региона было бы большим достижением, если бы во главе НАТО встал представитель одной из стран, считает политик.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется принять участие в выборах на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку.

«При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу», — приводит издание цитату из заявления.

Ранее премьер Эстонии захотела стать генсеком НАТО.

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