Эрдоган собрался посетить Египет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие сроки может посетить Египет, чтобы обсудить ситуацию с вывозом раненых из сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, египетская сторона совершает правильные и позитивные шаги на пограничном пункте «Рафах».

«На первом этапе в нашу страну приехали 40 онкологических больных из Газы. На втором этапе это число значительно увеличилось и достигло 88 пациентов и 67 сопровождающих», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что больных лечат в турецких городских больницах и будут продолжать это делать. И власти Турции не собираются останавливаться и планируют дальше принимать палестинских больных и раненых. Это Эрдоган собирается обсудить в Каире.

До этого Реджеп Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается восстановить репутацию среди населения еврейского государства путем бомбежек больниц на территории сектора Газа. По его словам, почти все больницы в анклаве либо разрушены, либо повреждены, либо пришли в негодность для эксплуатации.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.