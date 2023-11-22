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Сенатор РФ считает, что Зеленский не может формировать условия мира на Украине

Сенатор Кастюкевич: Зеленский не может формировать условия мира на Украине

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President Of Ukraine/Global Look Press

Российский сенатор Игорь Кастюкевич считает, что Владимир Зеленский не будет формировать условия для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

Как утверждает Кастюкевич, Зеленский не самостоятелен, «Украина — не его страна, а украинцы — не его народ», и он «не может ничего никому заявлять».

По его мнению, формулировать условия мира будет Россия, когда цели военной операции будут достигнуты.

Он считает, что военная помощь Украине скоро прекратится, после чего начнется формирование почвы для мирных переговоров.

До этого депутат Рады Евгений Шевченко предложил провести «разведывательные политические консультации» с Москвой, чтобы узнать условия потенциального мирного договора. По его словам, лучше это сделать до выборов в США, так как к власти может прийти Дональд Трамп. На этом фоне Зеленский выразил готовность обсудить с Трампом его мирный план, если он действительно есть.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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