Спикер парламента Армении отказался ехать на заседание ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре, передает РИА Новости.

«В нынешней ситуации мое участие неуместно», — сказал он.

По словам спикера парламента, он уже проинформировал об этом решении своих коллег.

Симонян считает, что ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией. При этом он подчеркнул, что отношения его страны с организацией не заморожены, и у Еревана нет решения о выходе из ОДКБ.

21 ноября руководитель пресс-службы Министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил, что министр обороны страны Сурен Папикян не планирует принимать участие в ближайшем заседании Совета глав министерств обороны ОДКБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выражает сожаление в связи с отказом Армении присутствовать на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Армения попросила ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране.